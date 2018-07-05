Кремль усиливает PR-сопровождение пенсионной реформы

В администрации президента создан неформальный штаб по преодолению сложностей, связанных с объявлением о предстоящем повышении пенсионного возраста.

Как пишут «Ведомости», штаб работает уже около двух недель, к решению проблемы негативного информационного фона реформы привлечен пул экспертов и политтехнологов. С экспертами контактирует внутриполитический блок Кремля, который курирует первый замруководителя администрации Сергей Кириенко.

Один из экспертов рассказал, что сдал свои предложения по разъяснению реформы месяц назад, но пока не видит начала нового этапа: «Там есть понимание, что все плохо и нужно что-то делать, наблюдается суета и активная беготня. Падение рейтинга их реально напрягает». О резко негативном восприятии россиянами объявленной пенсионной реформы сообщили ранее все ведущие социологические службы России. В конце июня – начале июля в России прошли акции протеста.