Назначена дата пересмотра первого дела Юрия Дмитриева

Петрозаводский городской суд начнет пересмотр первого уголовного дела главы карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева 25 июля.
Как сообщает «Медиазона», ссылаясь на приемную суда, дело будет рассматривать судья Александр Мерков. Заседание назначено на 10 утра.5 апреля Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по статьям о развратных действиях и изготовлении порнографии, которые вменяли историку из-за фотографий его обнаженной приемной дочери. Он делал их для фиксации физического развития девочки и отчета перед органами опеки. Приговор обжаловали прокуратура и бабушка приемной дочери Дмитриева. 14 июня Верховный суд Карелии его отменил. А уже 27 июня правозащитника вновь задержали и возбудили новое уголовное дело, на этот раз о сексуальном насилии в отношении приемной дочери. 28 июня суд арестовал Дмитриева на два месяца.