«Натали Турс» аннулирует все подтвержденные туры

Компания «Натали Турс» в связи с финансовыми проблемами аннулирует все забронированные и оплаченные туры.«Сейчас существует проблема, связанная с тем, что из-за негативной информации мы не можем последние несколько дней осуществлять обязательства перед нашими партнерами, и они веерно отключают «Натали Турс» от обслуживания. Мы не видим иного развития событий, как приступить к аннуляции уже подтвержденных нами услуг», — сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» генеральный директор компании Владимир Воробьев.
Сегодня «Натали Турс» проведет оперативное совещание по возникшим проблемам.
«Мы не можем отправлять туристов в ближайшее время, так как не контролируем ситуацию с партнерами, поэтому вынуждены аннулировать туристические поездки. В течение дня мы примем решение, какие действия будем предпринимать дальше», — заключил Воробьев.
29 июня туроператор сообщил об отмене чартерных программ в Испанию, Италию, Грецию и Турцию для снижения издержек от недозагруженных из-за падения спроса рейсов. 3 июля появилась информация, что клиенты компании столкнулись с проблемами при заселении в отели из-за неоплаты.