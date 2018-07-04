Прокурору Чечни поручили проверить жалобу Оюба Титева о подброшенных ему наркотиках

Генпрокуратура России поручила провести проверку обоснованности отказа в возбуждении дела по заявлению руководителя чеченского отделения «Мемориала» Оюба Титиева, в котором он говорил, что ему в машину полицейские подбросили наркотики. Именно найденные наркотики стали причиной ареста Титиева и возбуждения в его отношении уголовного дела.

«Принимая во внимание, что по изложенным (Титиевым — прим. NT) доводам руководителями нижестоящей прокуратуры решения не принимались, с целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона прокурору Чеченской Республики поручено организовать проверку сообщаемых сведений и доложить о результатах», — говорится в ответе Генпрокуратуры на обращение главы Совета по правам человека Михаила Федотова.