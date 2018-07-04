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Прокурору Чечни поручили проверить жалобу Оюба Титева о подброшенных ему наркотиках

04.07.2018

Генпрокуратура России поручила провести проверку обоснованности отказа в возбуждении дела по заявлению руководителя чеченского отделения «Мемориала» Оюба Титиева, в котором он говорил, что ему в машину полицейские подбросили наркотики. Именно найденные наркотики стали причиной ареста Титиева и возбуждения в его отношении уголовного дела.

«Принимая во внимание, что по изложенным (Титиевым — прим. NT) доводам руководителями нижестоящей прокуратуры решения не принимались, с целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона прокурору Чеченской Республики поручено организовать проверку сообщаемых сведений и доложить о результатах», — говорится в ответе Генпрокуратуры на обращение главы Совета по правам человека Михаила Федотова.

Оюба Титиева задержали в январе и арестовали за хранение наркотиков — полицейские заявили, что нашли запрещенные вещества в его машине. Титиев говорит, что наркотики ему подбросили. СК и суд отказали в возбуждении уголовного дела по этой жалобе.

Защита Титиева настаивает на рассмотрении дела по существу в суде любого региона кроме Чечни, так как руководство республики не раз высказывалось о его виновности Оюба, тем самым, оказав давление на представителей судебной власти. Вопрос о подсудности решит ВС РФ. 

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