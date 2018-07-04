Bank of America предупредил о повторении кризиса 1998 года

По данным экспертов, развивающиеся рынки рушатся под воздействием сильного доллара, а акции технологических гигантов идут вверх на фоне оптимизма по поводу роста американской экономики. Два этих фактора предопределили кризис два десятилетия назад.

«Рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран — все это похоже на эхо событий 1998 года», — цитирует Bloomberg ведущего инвестиционного аналитика Bank of America Майкла Хартнетта.

То, что считалось локальным валютным кризисом с девальвацией тайского бата в 1997 году, вскоре распространилось на другие развивающиеся рынки, кульминацией которого стал дефолт 1998 года в России, напоминает Bloomberg.