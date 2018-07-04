На 76% АЗС России не доливают топливо

Федерация автомобилистов России с помощью эксперимента выяснила, что на 76% заправочных станций не доливают топливо.

Мониторинг проводился в режиме «тайного покупателя» с помощью автомобиля со специальным оборудованием на 34 АЗС в 13 субъектах РФ. Активисты проверили 5 вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), 21 федеральную и региональную сеть, 8 мелкосетевых и частных АЗС. За недолив принималось расхождение более 1%, между оплаченным и фактически полученным топливом.

«В результате недолив выявлен на 76% АЗС. Недолив среди ВИНКов составил 20%, один из пяти (недолив 1,63% — на уровне погрешности). Недолив среди федеральных и крупных региональных сетей составил 81% (средний недолив 4,97%, max 19,03%). Недолив среди мелкосетевых и частных АЗС составил 100% (средний недолив 5,66%, max 8,03%). Средний недолив по выборке составил 5,05%, а значит, его фактически можно приплюсовать к цене за литр», — сообщили в ФАР.

В качестве примера ФАР приводит АЗС в Краснодарском крае, которая продавала бензин АИ-95 по 44,7 руб. за литр, но так как недолив составил 19,03%, фактически потребитель приобрел топливо по цене 55,21 руб. за литр. На АЗС в Московской области АИ-95 с ценником 39,9 руб. за литр, фактический продавался за 44 руб., так как недолив составил 12,8%.