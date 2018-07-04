На 76% АЗС России не доливают топливо

Федерация автомобилистов России с помощью эксперимента выяснила, что на 76% заправочных станций не доливают топливо.
Мониторинг проводился в режиме «тайного покупателя» с помощью автомобиля со специальным оборудованием на 34 АЗС в 13 субъектах РФ. Активисты проверили 5 вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), 21 федеральную и региональную сеть, 8 мелкосетевых и частных АЗС. За недолив принималось расхождение более 1%, между оплаченным и фактически полученным топливом.
В качестве примера ФАР приводит АЗС в Краснодарском крае, которая продавала бензин АИ-95 по 44,7 руб. за литр, но так как недолив составил 19,03%, фактически потребитель приобрел топливо по цене 55,21 руб. за литр. На АЗС в Московской области АИ-95 с ценником 39,9 руб. за литр, фактический продавался за 44 руб., так как недолив составил 12,8%.