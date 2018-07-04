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Путин утвердил повышение госпошлин за загранпаспорт и водительское удостоверение

04.07.2018

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта и водительского удостоверения. 

Пошлина за загранпаспорт выросла с 3,5 тыс. до 5 тыс. руб., а для тех кто младше 14 лет с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб. За водительское удостоверение придется отдать 3 тыс. руб., а не 2 тыс.

Закон вступает в силу через месяц после официального опубликования.

Как отмечает ТАСС, поправками устанавливается и новый вид государственной пошлины — за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, если документ изготавливается из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения. В этом случае размер пошлины составит 1,5 тыс. руб.

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