Путин утвердил повышение госпошлин за загранпаспорт и водительское удостоверение

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта и водительского удостоверения.
Пошлина за загранпаспорт выросла с 3,5 тыс. до 5 тыс. руб., а для тех кто младше 14 лет с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб. За водительское удостоверение придется отдать 3 тыс. руб., а не 2 тыс.
Закон вступает в силу через месяц после официального опубликования.
Как отмечает ТАСС, поправками устанавливается и новый вид государственной пошлины — за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, если документ изготавливается из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения. В этом случае размер пошлины составит 1,5 тыс. руб.
Пошлина за загранпаспорт выросла с 3,5 тыс. до 5 тыс. руб., а для тех кто младше 14 лет с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб. За водительское удостоверение придется отдать 3 тыс. руб., а не 2 тыс.
Закон вступает в силу через месяц после официального опубликования.
Как отмечает ТАСС, поправками устанавливается и новый вид государственной пошлины — за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, если документ изготавливается из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения. В этом случае размер пошлины составит 1,5 тыс. руб.