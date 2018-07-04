В Британии два человека пострадали от «неизвестного вещества»

Два человека оказались отравлены «неизвестным веществом» в британском городе Эймсбери недалеко от Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Пострадавшие — мужчина и женщина 40 лет, были найдены без сознания. В критическом состоянии их госпитализировали, сообщает местная полиция.

«Первоначально предполагалось, что оба отравились наркотиками, но сейчас проводятся исследования, чтобы установить вещество, которое привело к инциденту», — говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что пока неясно, было ли совершено преступление.



В марте в Солсбери были найдены без сознания Сергей и Юлия Скрипали. Как утверждают британские спецслужбы. Они были отравлены веществом класса «Новичок». В покушении Лондон обвинил Москву.