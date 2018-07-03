Пять человек сдали документы для регистрации кандидатами на выборах мэра Москвы

О желании бороться за кресло мэра Москвы заявляли 32 человека, но собрать необходимое количество подписей муниципальных депутатов смогли лишь пять.
Как сообщает «Эхо Москвы», документы в горизбирком сдали кандидат от партии «Справедливая Россия» Илья Свиридов, выдвинутый КПРФ Вадим Кумин, кандидат «Союза горожан», экс-владелец компании СУ-155 Михаил Балакин, глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, выдвинутый ЛДПР и действующий мэр Сергей Собянин.О том, что они не смогли собрать подписи, сообщили ранее политик Дмитрий Гудков, журналист Антон Красовский, глава округа «Красносельский» Илья Яшин. Партия «Яблоко» также не смогла выдвинуть своего кандидата из-за внутреннего раскола.