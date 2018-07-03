Пять человек сдали документы для регистрации кандидатами на выборах мэра Москвы

О желании бороться за кресло мэра Москвы заявляли 32 человека, но собрать необходимое количество подписей муниципальных депутатов смогли лишь пять.

Как сообщает «Эхо Москвы», документы в горизбирком сдали кандидат от партии «Справедливая Россия» Илья Свиридов, выдвинутый КПРФ Вадим Кумин, кандидат «Союза горожан», экс-владелец компании СУ-155 Михаил Балакин, глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, выдвинутый ЛДПР и действующий мэр Сергей Собянин.

О том, что они не смогли собрать подписи, сообщили ранее политик Дмитрий Гудков, журналист Антон Красовский, глава округа «Красносельский» Илья Яшин. Партия «Яблоко» также не смогла выдвинуть своего кандидата из-за внутреннего раскола.