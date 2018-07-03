Туроператор DSBW-TOURS заявил о приостановке деятельности

Туроператор DSBW-TOURS 3 июля приостановил свою деятельность, так как не может больше исполнять свои обязательства перед клиентами и перед банком, сообщил владелец компании Карен Гончаров.

«Последние несколько лет мы честно боролись за сохранение нашего бизнеса. Наша компания стала домом для большинства сотрудников, а клиенты стали нашими друзьями, людьми, с которыми мы вместе сделали наши туры. Сегодня мы все потеряли. Больше четверти века мы старались и, наверное, за это время хорошего было больше чем плохого. Уход моей компании я воспринимаю как смерть близкого человека и хочу попросить прощения у всех нынешних и бывших сотрудников, у многолетних клиентов за то, что произошло сегодня», — написал Гончаров в Facebook.

Он отметил, что все оформленные туристы застрахованы на 50 млн рублей, чего полностью хватает, чтобы компенсировать стоимость неоказанных услуг. Компания DSBW-TOURS работала на российском рынке с 1991 года и специализировалась на экскурсионных турах в Европе.Ранее о проблемах сообщила компания «Натали Турс». Туроператор с 30 июня отменил часть чартерных программ из-за низкой рентабельности.