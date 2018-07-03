В Петербурге суд оштрафовал полицейского, который не остановил коллегу, убившего задержанного

Приморский районный суд Санкт-Петербурга на 50 тысяч рублей оштрафовал сотрудника полиции Артема Блыжкова. Он не остановил своего коллегу, избившего в отделении задержанного мужчину, который от побоев скончался.

«Блыжков, осознавая, что его бездействие способствует сокрытию особо тяжкого преступления и желая этого, преследуя личную заинтересованность, выразившуюся в желании из чувства солидарности и дружеских побуждений сокрыть преступные действия <…> не доложил об этом оперативному дежурному и руководству УМВД России по Приморскому району, а также не принял меры к пересечению преступления, выявлению и задержанию лиц, его совершивших», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

На суде Блыжков согласился с предъявленным обвинением. Суд признал обстоятельствами, смягчающими наказание наличие малолетнего ребенка, активную помощь в раскрытии и расследовании преступления, раскаяние и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.