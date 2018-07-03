ЕСПЧ присудил компенсации за невыплату по советским облигациям

Как передает РБК, суд отметил, что в 2010–2012 годах он уже рассматривал подобные иски, однако за прошедшие годы полностью закрыть вопрос Россия так и не смогла. В решении ЕСПЧ отмечается наличие «структурной проблемы», связанной с непринятием властями мер по предоставлению той или иной компенсации держателям облигаций 1982 года.
Сам ЕСПЧ удовлетворил жалобы только троих заявителей, которые смогли представить суду полную и достоверную информацию о происхождении принадлежащих им облигаций. ЕСПЧ присудил им по €1800 в счет компенсации морального вреда, кроме того, обязал Россию выплатить каждому из них различные суммы в качестве погашения материального ущерба. В отношении остальных истцов ЕСПЧ счел достаточным для компенсации морального вреда самого факта признания того, что их права были нарушены. При этом шестерым из истцов ЕСПЧ присудил выплаты в размере от €30 до €1500 в счет компенсации понесенных ими издержек.