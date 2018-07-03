Защита Оюба Титиева просит рассмотреть дело в суде любого региона кроме Чечни

Защита главы чеченского отделения «Мемориала» подала в Верховный суд ходатайство о переносе рассмотрения дела в другой регион. По мнению адвокатов, дело может рассмотреть, например, суд в Москве.

«Руководство республики не раз высказывалось о виновности Оюба, тем самым, считает защита, было отказано давление на представителей судебной власти, поэтому рассмотрение надо перенести в другой регион», — поясняют в «Мемориале».

Верховный суд рассмотрит ходатайство об изменении территориальной подсудности дела и передаче его в другой регион 5 июля. Пока Верховный суд не ответил на ходатайство, Шалинский городской суд не может начать рассмотрение дело по существу, он перенес заседание на 9 июля.

Оюба Титиева задержали в январе и арестовали за хранение наркотиков — полицейские заявили, что нашли запрещенные вещества в его машине. Титиев говорит, что наркотики ему подбросили. МВД и Генпрокуратура не нашли нарушений при задержании, позже СК и суд отказали в возбуждении уголовного дела по этой жалобе.