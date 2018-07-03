На 18 июля в Москве намечена акция против повышения пенсионного возраста

3 июля в мэрию Москвы коллективную заявку на проведение шествия и митинга против повышения пенсионного возраста подали представители Конфедерации труда России, КПРФ, «Яблока», партии «РОТ Фронт», «Справедливой России» и «Гражданской солидарности».

Акция запланирована на вечер 18 июля накануне первого чтения соответствующего законопроекта в парламенте. Организаторы предлагают два варианта маршрута шествия и места митинга: от Пушкинской площади по Страстному бульвару и далее по бульварам до проспекта Сахарова, где должен состояться митинг, или от Самотечной площади по бульварам между Самотечной улицей и Олимпийским проспектом в сторону Суворовской площади, на которой состоится митинг.

18 июля уже завершится чемпионат мира по футболу, проходящий в России, из-за которого наложен ряд ограничений на проведение массовых акций в городах, принимающих мундиаль. Сторонники Алексея Навального ранее отказались от проведения 1 июля митингов в этих городах.