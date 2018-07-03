Антирейтинги оппозиции уменьшились

Антирейтинги оппозиционных политиков значительно уменьшились по сравнению с данными начала года, показал опрос, проведенный социологами «Левада-центра».

Так уровень недоверия к Алексею Навальному снизился с 13 до 6%, а к Ксении Собчак — с 30 до 15%. Меньше не доверять россияне стали председателю правления «Роснано» Анатолию Чубайсу (с 10 до 3%) и главе Счетной палаты Алексею Кудрину (с 4 до 3%). При этом антирейтинг у председателя правительства РФ Дмитрия Медведева вырос с 15 до 30%, а у президента Владимира Путина — с 6 до 11%, говорится в отчете «Левада-центра».

Снижение антирейтингов оппозиционеров связано с тем, что за последние полгода они ушли из повестки, считает директор «Левада-центра» Лев Гудков.

«Навального не показывают по телевидению даже в негативном контексте, к тому же он был под административным арестом. Собчак, по сути, ушла из политики после президентской кампании», — сказал он «Ведомостям».

22 июня фонд «Общественное мнение» сообщил, что рейтинг Путина снизился с 62% до 54%, упав до уровня 2013 года. 29 июня о падении уровня одобрения деятельности президента и правительства, сообщил ВЦИОМ. Социологи связали это с инициативой повышения пенсионного возраста, против которой выступают 80% россиян.