Координатора штаба Навального в Петербурге после освобождения из-под ареста оштрафовали

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 300 тысяч рублей координатора местного штаба Навального Дениса Михайлова за организацию акции «Он нам не царь» 5 мая.
«Признать виновным. Штраф 300 тысяч рублей», — написал Михайлов в Twitter.До этого он уже отбыл 25-дневный административный арест за участие в этой же акции. Протокол о нарушении при организации митинга ему принесли вспецприемник в день освобождения.
Михайлова задержали 4 июня из-за акции 5 мая «Он нам не царь» в Петербурге. На него составили протокол, а на следующий день Смольнинский районный суд арестовал активиста на 25 суток.