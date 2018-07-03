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США не намерены признавать Крым российским

03.07.2018

В Белом доме заявили, что США не признают Крым в составе России, а санкции будут действовать до тех пор, пока полуостров не вернут Украине.

«Мы не признаем попытку России аннексировать Крым, санкции против России остаются в силе до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине», — цитирует AFP пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

Ранее президент США Дональд Трамп, который должен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки, расплывчато ответил на вопрос о статусе Крыма.  30 июня он отметил, что в «потере Крыма виноват» предыдущий президент США Барак Обама. На вопрос о том, признают ли США Крым российским, Трамп ответил: «Посмотрим». Аналогично он ответил на вопрос о продлении или отмене санкций в отношении России.

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