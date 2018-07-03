США не намерены признавать Крым российским

В Белом доме заявили, что США не признают Крым в составе России, а санкции будут действовать до тех пор, пока полуостров не вернут Украине.

«Мы не признаем попытку России аннексировать Крым, санкции против России остаются в силе до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине», — цитирует AFP пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.