США не намерены признавать Крым российским

В Белом доме заявили, что США не признают Крым в составе России, а санкции будут действовать до тех пор, пока полуостров не вернут Украине.
«Мы не признаем попытку России аннексировать Крым, санкции против России остаются в силе до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине», — цитирует AFP пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.Ранее президент США Дональд Трамп, который должен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки, расплывчато ответил на вопрос о статусе Крыма. 30 июня он отметил, что в «потере Крыма виноват» предыдущий президент США Барак Обама. На вопрос о том, признают ли США Крым российским, Трамп ответил: «Посмотрим». Аналогично он ответил на вопрос о продлении или отмене санкций в отношении России.