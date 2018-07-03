У операторов связи нет легального оборудования для исполнения «закона Яровой»

Требования закона о хранении содержания телефонных разговоров и переписки вступили в силу, но легально исполнить их операторы связи пока не могут.

Как пишет «КоммерсантЪ», проблема в отсутствии сертифицированного оборудования.

«На текущий момент в системе сертификации в области связи отсутствуют сертификаты соответствия на технические средства накопления голосовой информации для оперативно-розыскных мероприятий», — сообщили в Россвязи.

Производить оборудование для хранения данных могут семь компаний, аккредитацию на его тестирование имеет только испытательный центр сертификации и метрологии Центрального научно-исследовательского института связи. Но сертификаты он выдавать не может. Сейчас процедуру аккредитации для этого проходят несколько органов, ее завершение планируется в третьем-четвертом квартале 2018 года, пояснили в Россвязи.

В то же время использование операторами связи несертифицированного оборудования может повлечь административную ответственность.

Положения «закона Яровой» и правила, требующие от операторов связи и интернет-компаний в течение шести месяцев хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео- и иные электронные сообщения, вступили в силу 1 июля.