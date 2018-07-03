У операторов связи нет легального оборудования для исполнения «закона Яровой»

Требования закона о хранении содержания телефонных разговоров и переписки вступили в силу, но легально исполнить их операторы связи пока не могут.
Как пишет «КоммерсантЪ», проблема в отсутствии сертифицированного оборудования.
Производить оборудование для хранения данных могут семь компаний, аккредитацию на его тестирование имеет только испытательный центр сертификации и метрологии Центрального научно-исследовательского института связи. Но сертификаты он выдавать не может. Сейчас процедуру аккредитации для этого проходят несколько органов, ее завершение планируется в третьем-четвертом квартале 2018 года, пояснили в Россвязи.
В то же время использование операторами связи несертифицированного оборудования может повлечь административную ответственность.
Положения «закона Яровой» и правила, требующие от операторов связи и интернет-компаний в течение шести месяцев хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео- и иные электронные сообщения, вступили в силу 1 июля.