США хотят с помощью санкций сократить до нуля продажи нефти Ираном

Главная цель санкций США в отношении Ирана, которые будут восстановлены, — сокращение до нуля доходов страны от продаж сырой нефти, сообщил директор по политическому планированию Госдепартамента США Брайан Хук.

«Наша цель — усилить давление на иранский режим, сократив до нуля доходы от продаж сырой нефти», — цитирует Хука Bloomberg.

Стремление сократить экспорт иранской нефти является частью стратегии администрации США после майского решения президента Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном. По словам Хука, более 50 компаний уже заявили о своем намерении покинуть иранский рынок.

Трамп заявил о выходе США из сделки и восстановлении санкций против Ирана 8 мая 2018 года. После этого верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран готов отказаться от возобновления своей ядерной программы, если Европа гарантирует, в числе прочего, что иранская нефть будет полностью продана.

«Если США могут помешать продаже нашей нефти, мы должны иметь возможность продавать столько нефти, сколько хотим. Европейцы должны гарантировать, что они компенсируют потери, и что они покупают иранскую нефть», — заявил в мае Али Хаменеи, отметив, что «в случае промедления со стороны европейских стран Иран оставляет за собой право возобновить ядерную активность».



США, Великобритания, Германия, Китай, Россия, Франция и Европейский союз в 2015 году согласились отказаться от санкций, которые разрушали иранскую экономику в обмен на отказ Ирана предпринимать дальнейшие шаги по разработке ядерной программы, ограничиться исключительно мирным атомом и открыть двери своего ядерного комплекса для инспекций со стороны Международного агенства по контролю за атомной энергетикой.



По данным Международного энергетического агентства, в мае Иран экспортировал около 2,4 млн баррелей нефти в день, около двух третей приобретали страны Азии, а остальное Европа, отмечает Bloomberg. В 2013-2015 годах, когда действовали американские и европейские санкции, иранский экспорт составлял около 1-1,5 млн баррелей в день.