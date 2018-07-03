NYT: Трамп призвал союзников по НАТО увеличить расходы на оборону

Президент США Дональд Трамп написал ряд писем лидерам нескольких стран НАТО, включая Германию, Бельгию, Норвегию и Канаду, требуя от них повысить траты на оборону.
Как пишет The New York Times, в своих письмах Трамп намекнул, что раз союзники не сделали достаточно, чтобы разделить бремя коллективной обороны, он может скорректировать военное присутствие США по всему миру.
Он отметил, что ему становится все труднее объяснить американцам, «почему некоторые страны не разделяют бремя коллективной безопасности НАТО, в то время как американские солдаты продолжают жертвовать своей жизнью за границей».Союзники по НАТО в 2014 году взяли на себя обязательство не снижать свои военные расходы, в течение десяти лет довести их до нормы в 2% ВВП.