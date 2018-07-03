NYT: Трамп призвал союзников по НАТО увеличить расходы на оборону

Президент США Дональд Трамп написал ряд писем лидерам нескольких стран НАТО, включая Германию, Бельгию, Норвегию и Канаду, требуя от них повысить траты на оборону.

Как пишет The New York Times, в своих письмах Трамп намекнул, что раз союзники не сделали достаточно, чтобы разделить бремя коллективной обороны, он может скорректировать военное присутствие США по всему миру.

«В Соединенных Штатах растет разочарование в связи с тем, что некоторые союзники не активизировались, как и было обещано. США продолжают выделять все больше ресурсов на защиту Европы, тогда как экономика континента, включая Германию, преуспевает», — написал Трамп канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Он отметил, что ему становится все труднее объяснить американцам, «почему некоторые страны не разделяют бремя коллективной безопасности НАТО, в то время как американские солдаты продолжают жертвовать своей жизнью за границей».

Союзники по НАТО в 2014 году взяли на себя обязательство не снижать свои военные расходы, в течение десяти лет довести их до нормы в 2% ВВП.