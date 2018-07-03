В покушении на Скрипалей участвовали двое

Скотланд-Ярд считает, что команда из двух человек участвовала в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Они покинули Великобританию на следующее утро после покушения и теперь находятся под защитой президента России Владимира Путина.

Об этом пишет The Sun, ссылаясь на источники в британской полиции. Правоохранительные органы убеждены, что совершили огромный прорыв в расследовании, которое фокусируется на двух ключевых «представляющих интерес личностях» — почти наверняка тесно связанных с Россией.

Следователи готовы привлечь их к ответственности, но сложность заключается в том, что подозреваемые покинули Великобританию.

О том, что подозреваемые в отравлении Скрипалей установлены, сообщалось еще в конце апреля, но о числе членов группы киллеров не говорилось.

The Sun напоминает, что ранее следователи выявили двух ключевых подозреваемых в убийстве Александра Литвиненко, отравленного в 2006 году, — Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна. Но Россия отказалась выдать их, а Луговой получил иммунитет, став депутатом.