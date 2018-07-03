Пять человек заявили о преодолении муниципального фильтра на выборы мэра Москвы

О своем желании бороться за кресло мэра Москвы говорили 32 человека, но собрать подписи муниципальных депутатов удалось лишь пятерым. Необходимый пакет документов для регистрации в качестве кандидата в горизбирком сдал только действующий мэр Сергей Собянин.

«Всего кандидатами в мэры выдвинулись 32 человека, из которых 14 выдвинуты партиями, 18 — самовыдвиженцы. Однако значительная часть из них имела нулевые избирательные счета, либо вообще не открывала их. Это говорит о том, что такие граждане даже не приступали к сбору подписей избирателей и подписей депутатов», — сообщили «Интерфаксу» в Мосгоризбиркоме.

О преодолении муниципального фильтра и своем намерении сдать 3 июля документы на регистрацию заявили кандидат от партии «Справедливая Россия» Илья Свиридов, выдвинутый КПРФ Вадим Кумин, кандидат «Союза горожан», экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин и глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, выдвинутый ЛДПР.

Партия «Яблоко» ранее заявила, что не смогла выставить своего кандидата, политик Дмитрий Гудков также сообщал, что собрать необходимое количество подписей муниципальных депутатов ему не удалось.



«Сегодня последний день сбора подписей для муниципального фильтра. И на этой марафонской дистанции из демократов я сейчас остался в одиночестве: впрочем, до финишной ленточки в виде выборов все так же далеко, как пару месяцев назад. Что на сегодня: как я и говорил, 60 подписей. Потолок», — написал Гудков в Telegram 2 июля.



Для регистрации кандидатам необходимо было собрать подписи от 110 до 115 депутатов не менее чем 110 муниципальных образований. Самовыдвиженцы также должны были заручиться поддержкой от 36,1 до 39,7 тыс. избирателей.

Прием документов на регистрацию кандидатов завершится в 18:00 3 июля. Голосование за мэра Москвы состоится 9 сентября.