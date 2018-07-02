Начальник СИЗО препятствует Александру Шестуну в выдвижении кандидатуры на пост главы Серпуховского района Подмосковья

Арестованный глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун направил жалобу на начальника СИЗО-5 в Совет по правам человека, Общественную наблюдательную комиссию и ФСИН России.

Как сообщила «Интерфаксу» супруга чиновника Юлия, 26 июня Шестун написал на имя начальника СИЗО-5 ходатайство об удостоверении доверенности на представление его интересов по вопросам, связанным с выдвижением и участием в качестве кандидата на выборах главы Серпуховского района. Но в удовлетворении ходатайства отказали под предлогом необходимости получения разрешения у следователя. Данный отказ Шестун считает незаконным.

В жалобе он указывает, что по законам «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и «О муниципальных выборах в Московской области», документы на регистрацию кандидат предоставляет лично, кроме тех случаев, когда он болен или находится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. При этом подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, либо администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые.

Александр Шестун уже будучи арестован заявил о намерении баллотироваться на новый срок на посту главы Серпуховского района Подмосковья. Его арестовали 14 июня по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Шестун незаконно передал четыре земельных участка в Серпуховском районе, чем причинил государству ущерб в 62 млн руб. Шестун вину не признает, считая, что уголовное дело возбуждено незаконно из-за его конфликта с губернатором Московской области.