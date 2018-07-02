Начальник СИЗО препятствует Александру Шестуну в выдвижении кандидатуры на пост главы Серпуховского района Подмосковья

Арестованный глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун направил жалобу на начальника СИЗО-5 в Совет по правам человека, Общественную наблюдательную комиссию и ФСИН России.
Как сообщила «Интерфаксу» супруга чиновника Юлия, 26 июня Шестун написал на имя начальника СИЗО-5 ходатайство об удостоверении доверенности на представление его интересов по вопросам, связанным с выдвижением и участием в качестве кандидата на выборах главы Серпуховского района. Но в удовлетворении ходатайства отказали под предлогом необходимости получения разрешения у следователя. Данный отказ Шестун считает незаконным.
Александр Шестун уже будучи арестован заявил о намерении баллотироваться на новый срок на посту главы Серпуховского района Подмосковья. Его арестовали 14 июня по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Шестун незаконно передал четыре земельных участка в Серпуховском районе, чем причинил государству ущерб в 62 млн руб. Шестун вину не признает, считая, что уголовное дело возбуждено незаконно из-за его конфликта с губернатором Московской области.