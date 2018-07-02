Экс-глава ФИФА Блаттер встретился Путиным в Кремле

Ушедший с позором с поста главы ФИФА Зепп Блаттер встретился в Москве не только с Виталием Мутко, который оркестрировал допинговый скандал в Сочи-2014, но и с президентом РФ Владимиром Путиным. Правда, совместных фотографий Кремль не выложил.

Блаттеру было запрещено участвовать в футбольных мероприятих в 2015 году из-за крупного коррупционного скандала. А во время своего визита на чемпионат мира он встретился с Путиным в Кремле, передает The Moscow Times.

«Мне очень нравится сборная. Все в Европе говорили, что россияне глупы и ничего не могут выиграть — теперь посмотрите на табло!», — сказал Блаттер в интервью «Матч-ТВ».

Он похвалил способность России провести хороший турнир, несмотря на международное политическое давление. По его словам, ранее ФИФА всерьез настаивала на том, чтобы Россия не получила права на проведение чемпионат.