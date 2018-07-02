«Яблоко» приостановило полномочия Сергея Митрохина

Федеральное Бюро «Яблока» за нанесение политического ущерба партии приостановило полномочия председателя московского отделения Сергея Митрохина и конференции регионального отделения.

«Бюро считает, что Сергей Митрохин сорвал общее собрание московского «Яблока» 20 июня и третий этап конференции 27 июня, чтобы создать для себя благоприятные условия для выдвижения в мэры и лишить этих условий своего конкурента, главу Гагаринского района Москвы Елену Русакову», — говорится на сайте партии.

Публичные обвинения в адрес руководства партии со стороны Митрохина, подача им документов во горизбирком для регистрации на выборах и обращение в суд для отмены решений Бюро противоречат интересам партии и наносят ей политический ущерб, отмечается в сообщении.

Ранее в «Яблоке» сообщили, что не будут участвовать в выборах мэра Москвы, так как Митрохин сорвал выдвижение кандидата.