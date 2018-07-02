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«Яблоко» приостановило полномочия Сергея Митрохина

02.07.2018

Федеральное Бюро «Яблока» за нанесение политического ущерба партии приостановило полномочия председателя московского отделения Сергея Митрохина и конференции регионального отделения.

«Бюро считает, что Сергей Митрохин сорвал общее собрание московского «Яблока» 20 июня и третий этап конференции 27 июня, чтобы создать для себя благоприятные условия для выдвижения в мэры и лишить этих условий своего конкурента, главу Гагаринского района Москвы Елену Русакову», — говорится на сайте партии.

Публичные обвинения в адрес руководства партии со стороны Митрохина, подача им документов во горизбирком для регистрации на выборах и обращение в суд для отмены решений Бюро противоречат интересам партии и наносят ей политический ущерб, отмечается в сообщении.

Ранее в «Яблоке» сообщили, что не будут участвовать в выборах мэра Москвы, так как Митрохин сорвал выдвижение кандидата. 

25 июня федеральное Бюро партии отменило решение московской конференции о выдвижении в мэры Москвы Митрохина, поскольку ранее не согласовала его кандидатуру для выдвижения, а конференция, на которой он был выдвинут, отказалась признать полномочия ряда делегатов. Митрохин подал в суд на партию, но позже отказался от иска, так как не смог собрать необходимое количество подписей муниципальных депутатов.

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