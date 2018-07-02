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Украинский омбудсмен предложит комиссару Совета Европы по правам человека вместе посетить Олега Сенцова

02.07.2018

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова предложит комиссару Совета Европы по правам человека совместно посетить Олега Сенцова и других украинских заключенных на территории России.

Об этом Денисова заявила на заседании Согласительного совета депутатских фракций в Верховной Раде. По ее словам, российской стороной были нарушены все договоренности по ее визитам к украинским заключенным на территории РФ. Людмила Денисова сообщила, что ее не допустили ни к Роману Сущенко, ни к Николаю Карпюку, ни к Олегу Сенцову.

«Ключевая цель моей поездки была в том, чтобы убедить всех наших политзаключенных, что мы за них боремся! Я думаю, что она была достигнута. Наши граждане, содержащиеся в тюрьмах РФ и Крыма, сообщали мне, что они это почувствовали. Мы боремся за них, и мы победим!», — заявила Денисова.

Также Уполномоченный отметила, что она продолжает работать над созданием «дорожной карты» визитов.

«Российская сторона говорила о графике, предлагала начать посещение с августа или сентября. Но у нас голодают 4 человека. Если они забыли об этом, то мы нет. Мы будем стараться посетить их срочно », — сказала Денисова.

По ее словам, допуск омбудсмена РФ Татьяны Москальковой к российским гражданам, которых она планирует посетить, будет происходить только на основе зеркальности, синхронности и взаимности.

Денисова сегодня во время встречи с послами ЕС намерена проинформировать о ситуации комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович и предложить ей вместе поехать к Олегу Сенцову и другим заключенным.

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