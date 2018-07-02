Алексей Навальный об итогах акции 1 июля

Понятно, почему Кремль не дал нам провести митинги против повышения пенсионного возраста в городах-миллионниках. Вы посмотрите, какого размера митинги был в Челябинске и Омске, самых крупных городах из тех, где дали разрешения.

Всего наши штабы организовали акции в 39 городах, и они прошли очень успешно. Вчерашний матч, конечно, отвлек внимание от акций, но ничего страшного — это будет большая долгая битва.

Главное, что мы увидели: люди готовы выходить и выходят. Самые разные, от молодежи до пенсионеров. Тут, кстати, отдельно интересно: что же будет написано в новых информационных методичках пропагандистов? Раньше было «На митинги к Навальному ходят только неразумные школьники». А сейчас что? «Выжившие из ума пенсионеры, неспособные понять радости работы до 65 лет, купились на призывы оппозиционера- уголовника?»

В очередной раз мы продемонстрировали, что созданная нами политическая структура способна к эффективной организации и работе. Сами механизмы организации митингов, оповещения людей, вовлечения волонтеров функционируют как часы. Это и есть настоящая политическая работа.

А еще хорошо, что митинги были четко антипутинскими. Не получается у Кремля в этот раз разыграть карту «царь добрый — бояре плохие». Народ этого наелся. Даже те, кто за Путина голосовал три месяца назад (а таких было вчера на улицах немало!), смеются и не верят в рассказы Пескова про то, как Путин работает с документами, рукопожатие крепкое, а про пенсионный грабеж ничего не слышал, это все Медведев. Это уже даже ВЦИОМ фиксирует. Вот Волков правильно написал: нет больше у Путина подушки безопасности, на которую можно списывать все неудачи. Это тоже результат нашей с вами совместной работы.

Наша кампания против повышения пенсионного возраста на этих акциях не заканчивается. Присоединяйтесь.