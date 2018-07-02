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К двум годам условно приговорили участника антикоррупционной акции 12 июня в Петербурге

02.07.2018

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к двум годам лишения свободы условно Дмитрия Мякшина, которого признали виновным в применении опасного для жизни насилия в отношении полицейского.

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. 

17-летнего активиста «Молодежного яблока» Дмитрия Мякшина задержали утром 14 июня 2017 года, напоминает «Медиазона». По словам активиста, во время митинга 12 июня он забрался на возвышение, когда его начали окружать бойцы ОМОН.

«Они на меня побежали, я спрыгнул, меня повалили шесть полицейских, и, видимо, один упал, споткнулся, и у него зуб выпал», — рассказывал Мякшин.

Обвинение считает, что при падении Мякшин ударил полицейского в лицо и выбил ему зуб. Сам активист вину не признал.

12 июня в ряде городов России прошли антикоррупционные демонстрации, организованные Алексеем Навальным. В тот день полиция задержала несколько сотен человек.

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