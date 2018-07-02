К двум годам условно приговорили участника антикоррупционной акции 12 июня в Петербурге

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к двум годам лишения свободы условно Дмитрия Мякшина, которого признали виновным в применении опасного для жизни насилия в отношении полицейского.

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

17-летнего активиста «Молодежного яблока» Дмитрия Мякшина задержали утром 14 июня 2017 года, напоминает «Медиазона» . По словам активиста, во время митинга 12 июня он забрался на возвышение, когда его начали окружать бойцы ОМОН.

«Они на меня побежали, я спрыгнул, меня повалили шесть полицейских, и, видимо, один упал, споткнулся, и у него зуб выпал», — рассказывал Мякшин.

Обвинение считает, что при падении Мякшин ударил полицейского в лицо и выбил ему зуб. Сам активист вину не признал.

12 июня в ряде городов России прошли антикоррупционные демонстрации, организованные Алексеем Навальным. В тот день полиция задержала несколько сотен человек.

