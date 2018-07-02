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Павел Чиков: Pussy Riot strikes back

02.07.2018

Ждать развязки дела Pussy Riot осталось всего две недели

17 июля Европейский суд по правам человека опубликует решение по одному из самых значимых уголовных дел последнего десятилетия — дела Pussy Riot.

Жалоба Марии Алехиной, Надежды Толоконниковой и Екатерины Самуцевич, поданная в 2012 году, коммуницирована в декабре 2013.

Заявительницы указывают на нарушения условий перевозки в автозаках в суд, условия содержания в конвойных помещениях, нахождение их в стеклянных «аквариумах» в зале судов. Также они указывают на отсутствие достаточных оснований для содержания их под стражей. А главное — отсутствие справедливого судебного разбирательства и необоснованное уголовное преследование за выражение своего мнения по значимым общественно-политическим вопросам.

Алехина и Толоконникова также обжалуют признание экстремистскими видеороликов Pussy Riot, в том числе с акции в Храме Христа Спасителя.

Заявительницы просят назначить им приличную компенсацию. Интересы девушек в ЕСПЧ представляют адвокат Ирина Хрунова и юрист Дамир Гайнутдинов.

Ждать развязки дела Pussy Riot осталось всего две недели.

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