Павел Чиков: Pussy Riot strikes back

17 июля Европейский суд по правам человека опубликует решение по одному из самых значимых уголовных дел последнего десятилетия — дела Pussy Riot.
Жалоба Марии Алехиной, Надежды Толоконниковой и Екатерины Самуцевич, поданная в 2012 году, коммуницирована в декабре 2013.
Алехина и Толоконникова также обжалуют признание экстремистскими видеороликов Pussy Riot, в том числе с акции в Храме Христа Спасителя.
Заявительницы просят назначить им приличную компенсацию. Интересы девушек в ЕСПЧ представляют адвокат Ирина Хрунова и юрист Дамир Гайнутдинов.
Ждать развязки дела Pussy Riot осталось всего две недели.