Павел Чиков: Pussy Riot strikes back

17 июля Европейский суд по правам человека опубликует решение по одному из самых значимых уголовных дел последнего десятилетия — дела Pussy Riot.

Жалоба Марии Алехиной, Надежды Толоконниковой и Екатерины Самуцевич, поданная в 2012 году, коммуницирована в декабре 2013.

Заявительницы указывают на нарушения условий перевозки в автозаках в суд, условия содержания в конвойных помещениях, нахождение их в стеклянных «аквариумах» в зале судов. Также они указывают на отсутствие достаточных оснований для содержания их под стражей. А главное — отсутствие справедливого судебного разбирательства и необоснованное уголовное преследование за выражение своего мнения по значимым общественно-политическим вопросам.

Алехина и Толоконникова также обжалуют признание экстремистскими видеороликов Pussy Riot, в том числе с акции в Храме Христа Спасителя.

Заявительницы просят назначить им приличную компенсацию. Интересы девушек в ЕСПЧ представляют адвокат Ирина Хрунова и юрист Дамир Гайнутдинов.

Ждать развязки дела Pussy Riot осталось всего две недели.

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