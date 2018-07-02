Средняя цена нефти Urals выросла в 1,6 раза за год
02.07.2018
Средняя цена нефти марки Urals по итогам первого полугодия 2018 составила $ 68,83 за баррель. В этом же периоде прошлого года цена составляла $ 50,30 за баррель.
Средняя цена на нефть Urals в июне 2018 года сложилась в размере $ 73,38 за баррель, что в 1,6 раза выше, чем в июне 2017 года ($ 45,65 за баррель), сообщили в Минфине России.
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