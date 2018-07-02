«Мемориал» признал политзаключенным обвиненного в насилии над полицейским петербуржца

Правозащитный центр «Мемориал» считает политзаключенным жителя Санкт-Петербурга Михаила Цакунова, обвиненного в насилии над полицейским.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Цакунова на два месяца. Его обвиняют в том, что на акции «Он нам не царь» 5 мая он выбил зуб полицейскому. При этом Цакунов, по его словам, не собирался участвовать в акции, но был задержан, когда с друзьями стоял на Дворцовой площади. Он отрицает, что бил полицейского.

Как сообщают в «Мемориале» , видео задержания показывает, что сотрудники полиции не предъявляли Цакунову и его знакомым никаких требований, а вместо этого «атаковали мирно стоявших и не скандировавших никаких лозунгов молодых людей, повалив их на землю и начав их задерживать». Это противоречит заявлениям обвинения, согласно которым Цакунов якобы отказался выполнить некие «законные требования» сотрудников полиции, и позволяет поставить под сомнения их показания. Столь же сомнительным представляется утверждение, что он каким-то образом повредил зуб полицейского, потому что на видео хорошо видно, что задерживавшие его полицейские были в шлемах. Цакунов во время задержания вел себя спокойно и не применял физическую силу к задерживавшим, а затем несшим его полицейским, отмечают в «Мемориале».

«Amnesty International признала Цакунова узником совести и объявила о проведении международной акции в его поддержку. Правозащитный центр «Мемориал» присоединяется к точке зрения коллег. Мы считаем Михаила Цакунова политическим заключенным и призываем немедленно его освободить», — говорится в заявлении Центра.

Правозащитники требуют привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении прав и свобод участников акций и случайных прохожих, незаконно задержанных и подвергшихся физическому насилию 5 мая 2018 года. В «Мемориале» отмечают, что признание человека политзаключенным не означает ни согласия Правозащитного центра с его взглядами и высказываниями, ни одобрения его высказываний или действий.