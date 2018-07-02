«Мемориал» признал политзаключенным обвиненного в насилии над полицейским петербуржца

Правозащитный центр «Мемориал» считает политзаключенным жителя Санкт-Петербурга Михаила Цакунова, обвиненного в насилии над полицейским.
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Цакунова на два месяца. Его обвиняют в том, что на акции «Он нам не царь» 5 мая он выбил зуб полицейскому. При этом Цакунов, по его словам, не собирался участвовать в акции, но был задержан, когда с друзьями стоял на Дворцовой площади. Он отрицает, что бил полицейского.
«Amnesty International признала Цакунова узником совести и объявила о проведении международной акции в его поддержку. Правозащитный центр «Мемориал» присоединяется к точке зрения коллег. Мы считаем Михаила Цакунова политическим заключенным и призываем немедленно его освободить», — говорится в заявлении Центра.Правозащитники требуют привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении прав и свобод участников акций и случайных прохожих, незаконно задержанных и подвергшихся физическому насилию 5 мая 2018 года. В «Мемориале» отмечают, что признание человека политзаключенным не означает ни согласия Правозащитного центра с его взглядами и высказываниями, ни одобрения его высказываний или действий.