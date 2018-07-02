Митрохин отказался от иска к «Яблоку»

Глава московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин отказался от иска к партии.

Как рассказал «Коммерсанту» пресс-секретарь «Яблока» Игорь Яковлев, адвокат Митрохина на рассмотрении иска в суде объяснил отказ от иска тем, что Митрохин не смог собрать достаточного количества подписей муниципальных депутатов для регистрации на выборах мэра Москвы.