Телефоны в России ждет обязательная регистрация

Компании-импортеры и люди, купившие телефоны за границей, будут регистрировать их в специальной базе. Делается это для борьбы с кражами и серым ввозом устройств.

Как пишут «Ведомости», предложение о создании специальной системы контроля телефонов по уникальным кодам IMEI (International Mobile Equipment Identity, международный идентификатор мобильного оборудования) содержит концепция контроля за мобильными устройствами. Ее подготовил экспертный совет при правительстве, а временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества поддержала эту концепцию.

Кроме обязательной регистрации, добровольно в салоне связи IMEI можно будет привязать к сим-карте: в этом случае при пропаже телефона по заявлению абонента оператор заблокирует аппарат. Если такой привязки не было, аппарат будет заблокирован после того, как оператор сверит с абонентом последние операции, совершенные на телефоне, в который была установлена его карта: звонки, sms и др. Планируется, что не учтенные в базе телефоны начнут отключать спустя 2–3 года после начала всеобщей регистрации. Это среднее время жизни телефона в России и его должно хватить, чтобы большинство пользователей заменили аппарат на новый, не являющийся ранее украденным, незаконно произведенным или ввезенным. Краденые и не прошедшие официального таможенного оформления телефоны попадут в черный список и не будут работать ни на одной российской сотовой сети.