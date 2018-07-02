Действующий президент Мексики поздравил соперника с победой на выборах

Президентские выборы в Мексике выиграл кандидат от коалиции левых сил «Вместе сотворим историю» Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Действующий президент Энрике Пенья Ньето уже поздравил его с победой.

«Поздравляю Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, желаю ему успеха во благо Мексики. Он и его команда могут рассчитывать на помощь правительства Мехико, чтобы провести упорядоченную и продуктивную передачу власти», — сказал Пенья Ньето, передает ТАСС.

С победой на выборах Обрадора также поздравили лидеры Боливии, Колумбии и Венесуэлы.

По предварительным данным, Обрадор набирает 53-53,8% голосов, а его ближайший преследователь Рикардо Анайя, представитель коалиции «Вперед, ради Мексики», — около 22,1-22,8%.

Все соперники Лопеса Обрадора, включая Анайю, Хосе Антонио Мида и Хайме Родригеса Кальдерона, признали свое поражение.