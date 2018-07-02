Задержаны семь участников акций против повышения пенсионного возраста

Семь человек задержали 1 июля в разных городах России по итогам акции против повышения пенсионного возраста. Это подсчитала «Медиазона», по сообщениям местных СМИ.

Так в Кургане полиция задержала троих активистов, которые устроили пикет в Центральном парке культуры и отдыха уже после окончания согласованного митинга. Активисты в парке встали в пикет, держа в руках макеты телевизоров.

В Саратове задержали двоих участников митинга. Один из них предложил со сцены скандировать «Путин — вор». Его доставили в отделение полиции. Задержание, возможно, связано с акцией 5 мая. Второго саратовского активиста задержали по некой ориентировке.

В Москве на Пушкинской площади задержали Валерию Скоробогатову, которая стояла в одиночном пикете против пенсионной реформы.

В Пензе полиция задержала Владимира Речкалова уже после митинга. Задержание также связано с акцией «Он нам не царь», которая прошла 5 мая.Митинги против повышения пенсионного возраста прошли 1 июля более чем 30 городах России. Согласно проекту правительства, пенсионный возраст для мужчин повысят с 60 до 65 лет, а для женщин — с 55 до 63 лет. По данным социологов, 80% россиян выступают против этого.