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В Минобороны сообщили об отражении атаки дронов на базу Хмеймим

01.07.2018

Группа беспилотников уничтожена на удалении от авиабазы Хмеймим в Сирии, сообщили российские военные.

«Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все воздушные цели были уничтожены», — цитирует «Интерфакс» слова представителя российской авиабазы.

Инцидент произошел 30 июня, кому принадлежали беспилотники остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 января российские военные предотвратили атаку 13 ударных беспилотников на базы Хмеймим и Тартус. Также дроны были уничтожены российскими средствами ПВО 21 мая и 24 апреля.

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