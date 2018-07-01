В России проходят акции сторонников Навального против повышения пенсионного возраста

Митинги против повышения пенсионного возраста прошли уже в Хабаровске, Иркутске, Комсомольске-на-Амуре, Омске. Сторонники Алексея Навального организовали акции протеста в городах, где не проводятся матчи чемпионата мира по футболу.









Как сообщает «ОВД-Инфо», в Краснодаре власти перекрыли мост, ведущий к парку, где намечен митинг, — людям приходится идти в обход. В Якутске акцию пытались заглушить громкой музыкой.

Правительство планирует повысить возраст выхода на пенсию для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин — с 55 до 63 лет. По данным ФОМ 80% россиян выступают против этого.

