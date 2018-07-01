Close

В России проходят акции сторонников Навального против повышения пенсионного возраста

01.07.2018

Митинги против повышения пенсионного возраста прошли уже в Хабаровске, Иркутске, Комсомольске-на-Амуре, Омске. Сторонники Алексея Навального организовали акции протеста в городах, где не проводятся матчи чемпионата мира по футболу.

kuvandik.png

omsk.png

koms.png

Как сообщает «ОВД-Инфо», в Краснодаре власти перекрыли мост, ведущий к парку, где намечен митинг, — людям приходится идти в обход. В Якутске акцию пытались заглушить громкой музыкой.

Правительство планирует повысить возраст выхода на пенсию для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин — с 55 до 63 лет. По данным ФОМ 80% россиян выступают против этого.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.