BBC рассказала о закрытых показаниях Сечина против Улюкаева

Глава «Роснефти» Игорь Сечин во время апелляционного рассмотрения дела о вымогательстве взятки министром экономического развития Алексеем Улюкаевым давал показания в закрытом режиме, но Русской службе ВВС удалось ознакомиться с протоколом заседания.

Из документа следует, что на суде Сечин рассказал, как Улюкаев якобы вымогал у него $2 млн во время саммита БРИКС в индийском Гоа 15 октября 2016 года. В документе говорится, что, по словам Сечина, Улюкаев подошел к нему и «попросил выдать ему премию в связи с успешной приватизацией» акций «Башнефти», сообщает BBC.

Просьба Улюкаева у Сечина «вызвала удивление», поскольку решение о приватизации принималось не министром, а правительством. Но «при высказывании просьбы относительно премии Улюкаев А.В. пояснил, что с министром ссориться не нужно, обозначая сумму премии в $2 млн, предложил эту сумму подготовить и позвонить ему по готовности». Сечин также заявил на суде, что почувствовал оказываемое на «Роснефть» давление.

На суде Сечин рассказал, что требование взятки прозвучало «на лестнице на второй этаж в процессе движения» в течение 10 минут, тогда как в материалах следствия говорилось, что деньги Улюкаев требовал во время игры на бильярде.

Замоскворецкий суд Москвы признал Улюкаева виновным в получении взятки в $2 млн и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу. Улюкаев своей вины не признал.