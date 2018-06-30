Трамп о признании Крыма российским: «Посмотрим»

Президент США Дальд Трамп в беседе с журналистами на борту своего самолета ответил на вопросы о предстоящих переговорах с российским президентом Владимиром Путиным.В частности, он отметил, что в «потере Крыма виноват» предыдущий президент США Барак Обама, передает Politico. На вопрос о том, признают ли США Крым российским, Трамп ответил: «Посмтрим». Аналогично он ответил на вопрос о продлении или отмене санкций в отношений России, отмечает The Globe and Mail.
Встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки.