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Трамп о признании Крыма российским: «Посмотрим»

30.06.2018

Президент США Дальд Трамп в беседе с журналистами на борту своего самолета ответил на вопросы о предстоящих переговорах с российским президентом Владимиром Путиным.

В частности, он отметил, что в «потере Крыма виноват» предыдущий президент США Барак Обама, передает Politico. На вопрос о том, признают ли США Крым российским, Трамп ответил: «Посмтрим». Аналогично он ответил на вопрос о продлении или отмене санкций в отношений России, отмечает The Globe and Mail.

Встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. 

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