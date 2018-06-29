80% россиян высказались против повышения пенсионного возраста

Большинство россиян, опрошенных социологами Фонда «Общественное мнение» высказались против повышения пенсионного возраста — так ответили 80% респондентов, 10% отнеслись к проблеме безразлично.Среди доводов тех, кто выступает за пенсионную реформу, звучат мнения о том, что «другие пенсионеры будут жить лучше», «бюджета не хватает, чтоб платить пенсию», «если есть силы и здоровье, можно и проработать». Главный аргумент противников — «боимся, что не доживем до пенсии»; «в нашей стране так долго люди не живут», сообщает ФОМ.
Правительство планирует повысить возраст выхода на пенсию для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин — с 55 до 63 лет.