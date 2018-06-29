В СК создадут спецгруппу по расследованию преступлений медиков

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать группу, которая будет специализироваться на расследовании преступлений, связанных с медицинскими работниками.

«Председатель СК России поручил создать совместную группу, которая будет специализироваться на оказании практической помощи и расследовании уголовных дел о ятрогенных преступлениях*. При этом также поставлена задача организовать проведение собственными силами — отделами судебно-медицинских исследований —сложных экспертиз, в том числе по медицинским документам», — говорится в сообщении на сайте СК.

Такое поручение Бастрыкин дал на оперативном совещании по вопросу развития Криминалистического центра следственного комитета.

* Ятрогенные преступления — разновидность преступлений против жизни и здоровья человека. Ятрогения — медико-правовой термин, обозначающий деяния медицинского работника, повлекшее смерть или вред здоровью пациента. Преступление становится ятрогенным и влечет за собой уголовную ответственность виновного только в случаях нарушения правил и (или) стандартов оказания медицинской помощи медицинскими работниками в процессе исполнения своих профессиональных обязанностей, вследствие которого наступают общественно опасные действия (смерть, вред здоровью).