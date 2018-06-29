ВЦИОМ: россияне все меньше доверяют власти

Уровень поддержки россиянами государственных институтов продолжает снижаться на фоне обсуждения пенсионной реформы.
Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному 18–24 июня, уровень одобрения деятельности президента по среднему значению составил 63,4%, тогда как неделей ранее составлял 72,1%. Положительно оценивают работу правительства 37,7% респондентов, премьер-министра — 30,3%, что также меньше, чем на предыдущей неделе.
«Оценки органов власти и их руководителей на прошедшей неделе снизились, в первую очередь под влиянием негативно воспринятой обществом инициативы правительства по изменению пенсионного законодательства. Снижение продолжалось несколько дней, после чего рейтинги стабилизировались на новом, более низком уровне. Происходит адаптация населения к ситуации, определение личных выгод и потерь от предстоящих изменений», — считает руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.