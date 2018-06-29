Арестованному координатору штаба Навального в Петербурге вручили новый протокол

Координатору штаба Навального в Санкт-Петербурге Денису Михайлову, арестованному на 25 суток за акцию «Он нам не царь», принесли в спецприемник новый протокол об административном правонарушении, совершенном на той же акции.

«Каждый, кто хотя бы раз в жизни читал детектив, знает про базовый принцип: никто не может быть подвергнут наказанию дважды за одно и то же. Денис Михайлов отсидел 25 суток за 5 мая, должен был выйти сегодня — но ему прямо в камеру принесли еще один протокол СНОВА за 5 мая. Денису сейчас впаяют еще 30 суток, и он вырвется на первое место в гонке штабов. У него будет 110 суток (сейчас 80), у меня 95, у Навального 90», — рассказал в Twitter Леонид Волков.

Дениса Михайлова задержали 4 июня из-за акции 5 мая «Он нам не царь» в Петербурге. На него составили протокол о повторном нарушении порядка проведения акции. На следующий день Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Михайлова на 25 суток, напоминает «ОВД-Инфо». По данным портала в 27 российских городах задержали около 1600 участников акции 5 мая и случайных прохожих. Помимо большого количества административных арестов, в связи с акцией заведено три уголовных дела. В Челябинске — по статье о хулиганстве, в Петербурге и в Красноярске — по статье о применении насилия к сотруднику полиции.