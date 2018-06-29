Россия в ВТО обжаловала пошлины США на сталь и алюминий

Россия подала иск во Всемирную торговую организацию для обжалования американских пошлин на сталь и алюминий.

«Россия подала иск во Всемирную торговую организацию для обжалования дополнительных пошлин США на сталь и алюминий. РФ направила запрос на консультации с Соединенными Штатами Америки в рамках процедуры разрешения споров в ВТО в связи с дополнительными пошлинами на продукцию черной металлургии и алюминий. Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные США при введении данной меры», — сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, передает ТАСС.

США ввели пошлины с 23 марта 2018 года. Сейчас пошлинами в 25% облагается стальная продукция из всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Кроме России, иски к США в ВТО ранее направили Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия. Консультации с США станут первой стадией процедуры разрешения споров в ВТО. Она предусмотрена для поиска сторонами взаимоприемлемых путей урегулирования претензий. Если в ходе консультаций такие пути найдены не будут, Россия сможет обратиться в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы для рассмотрения спора.