Россия в ВТО обжаловала пошлины США на сталь и алюминий

Россия подала иск во Всемирную торговую организацию для обжалования американских пошлин на сталь и алюминий.
«Россия подала иск во Всемирную торговую организацию для обжалования дополнительных пошлин США на сталь и алюминий. РФ направила запрос на консультации с Соединенными Штатами Америки в рамках процедуры разрешения споров в ВТО в связи с дополнительными пошлинами на продукцию черной металлургии и алюминий. Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные США при введении данной меры», — сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, передает ТАСС.