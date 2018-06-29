Вашингтон: Трамп встречается с Путиным в интересах нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп встречается с российским президентом Владимиром Путиным в интересах национальной безопасности Америки и надеется, что эта встреча поможет снизить напряженность и приведет к конструктивному взаимодействию, которое повысит безопасность во всем мире.

Об этом рассказала журналистам официальный представитель Белого дома Линдси Уолтерс. На вопрос о том, будет ли Трамп требовать, чтобы Путин и Россия вернули Крым Украине, он предпочла не отвечать.

«Я не буду предвосхищать то, что президент собирается сказать на переговорах с президентом Путиным», — сказала Уолтерс.

Встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки.