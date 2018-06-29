Лидеры ЕС договорились ограничить приток мигрантов в Европу

Главы стран Евросоюза приняли документ об ограничении въезда на территорию ЕС нелегальных иммигрантов и борьбе с организаторами трафика.

«Евросовет полон решимости продолжать и укреплять эту политику, чтобы предотвратить возвращение к неконтролируемым потокам 2015 года и дальнейшему пресечению нелегальной миграции на всех существующих и новых маршрутах», — цитирует документ «Российская газета».