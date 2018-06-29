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Лидеры ЕС договорились ограничить приток мигрантов в Европу

29.06.2018

Главы стран Евросоюза приняли документ об ограничении въезда на территорию ЕС нелегальных иммигрантов и борьбе с организаторами трафика.

«Евросовет полон решимости продолжать и укреплять эту политику, чтобы предотвратить возвращение к неконтролируемым потокам 2015 года и дальнейшему пресечению нелегальной миграции на всех существующих и новых маршрутах», — цитирует документ «Российская газета».

Для этого в разных странах будут созданы центры по приему беженцев, передает «Эхо Москвы». Европейские страны принимать мигрантов будут исключительно в добровольном порядке. Одновременно будет увеличено финансирование Турции, Марокко и государств Северной Африки, чтобы сократить число тех, кто стремится перебраться в Европу. Будет также ужесточен контроль на внешних границах.

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