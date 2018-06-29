Повышение тарифа «Платона» перенесли на год

Премьер России Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе на 1 июля 2019 года срока начала ежегодной индексации размера платы, взимаемой в рамках системы «Платон» с большегрузного транспорта.Государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого большегрузами федеральным автодорогам, введена на территории России с 15 ноября 2015 года. Ранее предполагалось, что ежегодная индексация тарифа в рамках системы будет запущена с 1 июля 2018 года. Тариф «Платона» составляет 1,9 руб. за км. Как пишет ТАСС, в Минтрансе рассчитывают, что в 2018 году сборы составят 23 млрд руб. По данным начальника ФКУ «Дороги России» Ивана Григоровича, общие сборы в системе «Платон» с момента ее запуска достигли почти 50 млрд руб.