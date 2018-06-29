«Единая Россия» разослала в регионы методичку о пенсионной реформе

Федеральный исполком партии «Единая Россия» разослал в субъекты техзадание по проведению общественного обсуждения на региональных партплощадках «Пенсионный маневр: обсудим по существу вместе».Как пишет «КоммерсантЪ», из документа следует, что с 2 по 30 июля каждое отделение партии должно провести обсуждение реформы сначала в нескольких крупных муниципалитетах, а потом в административном центре. В рамках публичного освещения обсуждения следует избегать тезисов о поддержке или одобрении партией пенсионной реформы в каких-либо формулировках. На мероприятия рекомендуют приглашать «только дружественные СМИ», акцент делать на том, что партия «организует широкое общественное обсуждение», но «никаких предложений публиковать не следует».