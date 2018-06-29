Суд постановил вернуть генералу Феоктистову $2 млн из дела Улюкаева

Замоскворецкий суд Москвы принял решение вернуть $2 млн, которые были переданы в качестве взятки бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, генералу ФСБ Олегу Феоктистову, сообщает РБК.

Феоктистов в начале июня попросил вернуть ему деньги, выделенные на операцию по даче взятки теперь уже бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Именно он нашел $2 млн наличными, с которыми министра задержали у офиса «Роснефти» в 2016 году.

Ранее сообщалось, что, как следует из материалов дела, Феоктистову деньги не принадлежат. Он говорил в суде, что одолжил доллары для оперативного эксперимента у «хорошего знакомого, частного инвестора». В тот момент Феоктистов возглавлял службу безопасности «Роснефти».

Улюкаева приговорили к восьми годам лишения свободы. По версии следствия, с которой согласился суд, он получил от главы «Роснефти» Игоря Сечина взятку за положительный отзыв Минэкономразвития о приватизации пакета акций «Башнефти». Сам Улюкаев вину не признал.