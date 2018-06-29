ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing над Донбассом

Россия должна признать ответственность за крушение малазийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году и сотрудничать для установления истины, говорится в заявлении стран Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе.

«ЕС призывает Российскую Федерацию принять ответственность и в полной мере сотрудничать со всеми усилиями для установления истины, справедливости и подотчетности», — цитируют документ «Ведомости».

Boeing 777 разбился 17 июля 2014 года на юго-востоке Украины. На его борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Международная следственная группа заявила, что самолет был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», который принадлежал курской 53-й зенитной бригаде Вооруженных сил России. Москва опровергает эти обвинения.